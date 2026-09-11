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Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

samedi 26 septembre 2026 · Quartier Ibarron · Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Quartier Ibarron
Adresse
Ferme Inharria
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Ibarron

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Fronton d’Ibarron Finales du tournoi de Pala
9h00 3ème série
10h00 série 2B
111h00 la série 2A
12h00 la 1ère série
Ferme Inharria
14h00 dégustation du cochon de lait animée par Emile. 30€ par adulte et 15€ par enfant. Réservations à la Ferme Inharria le lundi 7 septembre de 18h00 à 20h00 pour les Ibarrundar et mardi 8 de 18h00 à 20h00 pour tous. (Attention un justificatif de domicile ainsi qu’une pièce d’identité seront demandés et obligatoires pour pouvoir réserver les places.)
Fronton d’Ibarron
20h00 Los Piquillos Txaranga,
22h30 Etxepe
00h30 Koloka
Retour en navette gratuite.
Buvette et taloa sur place.   .

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 05 42 28 

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English : Fêtes d’Ibarron

L’événement Fêtes d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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