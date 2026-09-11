Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Ibarron

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Fronton d’Ibarron Finales du tournoi de Pala

9h00 3ème série

10h00 série 2B

111h00 la série 2A

12h00 la 1ère série

Ferme Inharria

14h00 dégustation du cochon de lait animée par Emile. 30€ par adulte et 15€ par enfant. Réservations à la Ferme Inharria le lundi 7 septembre de 18h00 à 20h00 pour les Ibarrundar et mardi 8 de 18h00 à 20h00 pour tous. (Attention un justificatif de domicile ainsi qu’une pièce d’identité seront demandés et obligatoires pour pouvoir réserver les places.)

Fronton d’Ibarron

20h00 Los Piquillos Txaranga,

22h30 Etxepe

00h30 Koloka

Retour en navette gratuite.

Buvette et taloa sur place. .

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 05 42 28

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English : Fêtes d’Ibarron

L’événement Fêtes d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque