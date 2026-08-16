AGENDA · Urrugne
Fêtes d’Olhette Trabenia Urrugne
dimanche 4 octobre 2026 · Trabenia · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Fêtes d’Olhette
Trabenia Quartier Olhette Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Animations diverses .
Trabenia Quartier Olhette Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Fêtes d’Olhette
L’événement Fêtes d’Olhette Urrugne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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