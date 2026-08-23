Informations pratiques

Orin

Fêtes d’Orin

Place du village (sous chapiteau) Orin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :

2026-09-12

Le comité des fêtes d’Orin vous invite ce week-end pour les fêtes du village.

Pour ce deuxième jour, à 13h30 concours de pétanque et de belote (inscriptions sur place aux jeux réservé aux josbacquais collations et boissons sur place), 18h30 messe solennelle et dépôt de gerbe, 19h30 soirée moules-frites sous le chapiteau, sans réservation, 23h bal animé par DJ Bilho jusqu’à 4h. .

Place du village (sous chapiteau) Orin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 78 73 89

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English : Fêtes d’Orin

L’événement Fêtes d’Orin Orin a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn