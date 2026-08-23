Fêtes d’Orin Orin
samedi 12 septembre 2026 · Orin
Informations pratiques
Orin
Fêtes d’Orin
Place du village (sous chapiteau) Orin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 23:59:00
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes d’Orin vous invite ce week-end pour les fêtes du village.
Pour ce deuxième jour, à 13h30 concours de pétanque et de belote (inscriptions sur place aux jeux réservé aux josbacquais collations et boissons sur place), 18h30 messe solennelle et dépôt de gerbe, 19h30 soirée moules-frites sous le chapiteau, sans réservation, 23h bal animé par DJ Bilho jusqu’à 4h. .
Place du village (sous chapiteau) Orin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 78 73 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes d’Orin
L’événement Fêtes d’Orin Orin a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Orin (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes d’Orin Orin 13 septembre 2026