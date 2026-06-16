Orthevielle

Fêtes d’Orthevielle

Orthevielle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Venez profiter de 3 jours de fêtes à Orthevielle, du vendredi au dimanche ! Au programme: grillades, concerts, tournois sportifs,balade à dos d’ane, spectacle, anguillade, commémoration, bals, bodéga et feu d’artifice…

Venez profiter de 3 jours de fêtes à Orthevielle !

Vendredi

– 8h30 petit-déjeuner des fêtes à la Ferme d’Orthe

– 19h30: Remise des clés au comité

– 20h: grillades du comité

– 21h: concert de PHISH TAHKO

– 23h: grand bal avec le podium Fun System

– 00h-03h: Bodega

Samedi

– 14h: tournoi de pétanque; tournoi de foot; initiation zumba; balade à dos d’anes

– 20h: anguillade à la salle polyvalente

– 23h: bal avec le podium

– 00h-03h: Bodega

Dimanche

– 11h: messe en musique; dépôt d’une gerbe au monument aux morts

– 12h30: moules frites sur réservation

– 15h45: spectacle Paulo Magie

– 17h: partie de pelote

– 20h: pique nique géant

– 23h: grand feu d’artifice; Bodega .

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 01 03

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English : Fêtes d’Orthevielle

Come and enjoy 3 days of festivities in Orthevielle, from Friday to Sunday! On the program: barbecues, concerts, sports tournaments, donkey rides, shows, anguillade, commemorations, balls, bodéga and fireworks…

L’événement Fêtes d’Orthevielle Orthevielle a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans