Fêtes d’Orthevielle Orthevielle
Fêtes d’Orthevielle Orthevielle vendredi 3 juillet 2026.
Orthevielle
Fêtes d’Orthevielle
Orthevielle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Venez profiter de 3 jours de fêtes à Orthevielle, du vendredi au dimanche ! Au programme: grillades, concerts, tournois sportifs,balade à dos d’ane, spectacle, anguillade, commémoration, bals, bodéga et feu d’artifice…
Venez profiter de 3 jours de fêtes à Orthevielle !
Vendredi
– 8h30 petit-déjeuner des fêtes à la Ferme d’Orthe
– 19h30: Remise des clés au comité
– 20h: grillades du comité
– 21h: concert de PHISH TAHKO
– 23h: grand bal avec le podium Fun System
– 00h-03h: Bodega
Samedi
– 14h: tournoi de pétanque; tournoi de foot; initiation zumba; balade à dos d’anes
– 20h: anguillade à la salle polyvalente
– 23h: bal avec le podium
– 00h-03h: Bodega
Dimanche
– 11h: messe en musique; dépôt d’une gerbe au monument aux morts
– 12h30: moules frites sur réservation
– 15h45: spectacle Paulo Magie
– 17h: partie de pelote
– 20h: pique nique géant
– 23h: grand feu d’artifice; Bodega .
Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 01 03
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English : Fêtes d’Orthevielle
Come and enjoy 3 days of festivities in Orthevielle, from Friday to Sunday! On the program: barbecues, concerts, sports tournaments, donkey rides, shows, anguillade, commemorations, balls, bodéga and fireworks…
L’événement Fêtes d’Orthevielle Orthevielle a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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