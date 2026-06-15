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Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orthevielle

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orthevielle

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orthevielle vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Fronton

Ville : 40300 Orthevielle

Département : Landes

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Orthevielle

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Fronton Orthevielle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !
Grillades sur place à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film La petite vadrouille .
Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !
Grillades sur place à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film La petite vadrouille .
Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions !   .

Fronton Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41 

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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!
Grilled food available on site starting at 7:30 p.m.
At 10 p.m., screening of the film “La petite vadrouille.”

L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orthevielle a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans