Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orthevielle
Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orthevielle vendredi 31 juillet 2026.
Orthevielle
Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées
Fronton Orthevielle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !
Grillades sur place à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film La petite vadrouille .
Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !
Grillades sur place à partir de 19h30.
À 22h, diffusion du film La petite vadrouille .
Venez en famille et n’hésitez pas à apporter vos transats afin de profiter de la séance dans les meilleures conditions ! .
Fronton Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41
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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées
Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!
Grilled food available on site starting at 7:30 p.m.
At 10 p.m., screening of the film “La petite vadrouille.”
L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Orthevielle a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans