Orthevielle

Marché des producteurs de Pays

6 Place de Montgaillard Orthevielle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le Marché de Producteurs de Pays fait son retour à Orthevielle ! Rendez-vous le 23 juillet pour une soirée gourmande et conviviale à la rencontre des producteurs locaux. Composez votre repas, dégustez les spécialités du terroir et profitez d’un moment de partage en famille ou entre amis.

Le Marché de Producteurs de Pays fait son retour à Orthevielle ! Rendez-vous le 23 juillet pour une soirée gourmande et conviviale à la rencontre des producteurs locaux. Composez votre repas, dégustez les spécialités du terroir et profitez d’un moment de partage en famille ou entre amis. Ambiance musicale assurée. .

6 Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 05 90

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English : Marché des producteurs de Pays

The Local Farmers’ Market is back in Orthevielle! Join us on July 23 for a delicious and friendly evening to meet local producers. Put together your own meal, sample regional specialties, and enjoy a moment of togetherness with family or friends.

L’événement Marché des producteurs de Pays Orthevielle a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans