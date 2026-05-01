Fêtes du quartier d’Arouille Salle des fêtes Saint-Justin

Saint-Justin

Fêtes du quartier d’Arouille

Salle des fêtes Quartier d’Arouille Saint-Justin Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Arouille, quartier de Saint-Justin a sorti les fanions de toutes les couleurs pour son rendez-vous annuel. Une fête dans la tradition des retrouvailles familiales autour du jeu de quilles, des apéros au son des bandas, des repas suivis du bal.

Vous êtes conviés pour un week-end de tradition et de convivialité landaise au quartier d’Arouille !

Au programme

– Samedi 16 Mai Dès 16h, lancez-vous dans le concours de quilles de 6, puis à 20h, place au régal avec le Poulet Grillé animé par l’Union Musicale. Terminez la nuit sur le dancefloor avec le Bal Disco de DJ Benoit !

– Dimanche 17 Mai Après la messe de 11h et le dépôt de gerbe, rejoignez le Comité des Fêtes pour l’apéritif à 12h30. Les passionnés de sport apprécieront à 15h le concours de quilles individuel, qualificatif pour le Championnat de France. La clôture des fêtes et la remise des prix auront lieu à 20h.

Réserver votre repas avant le 13 Mai ! .

Salle des fêtes Quartier d’Arouille Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 54 40 51

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English : Fêtes du quartier d’Arouille

The Saint-Justin district of Arouille brought out its colorful pennants for its annual rendezvous. A celebration in the tradition of family reunions around the bowling alley, aperitifs to the sound of bandas, meals followed by a ball.

L’événement Fêtes du quartier d’Arouille Saint-Justin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Landes d’Armagnac