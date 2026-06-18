Fêtes du quartier du Trace Hagetmau
Fêtes du quartier du Trace Hagetmau samedi 4 juillet 2026.
Hagetmau
Fêtes du quartier du Trace
Hagetmau Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Le quartier du Trace vous invite à sa fête annuelle tout le week-end repas conviviaux, concours de pétanque, randonnée pédestre, exposition de voitures anciennes et animations musicales au programme !
Le quartier du Trace est en fête tout le week-end !
Samedi
10h Trace croûte 8€
14h Concours de pétanque 6€.
20h Coustounade. Menu: Melon ou pâté, Coustoun/frites, Glace, Café et vin compris. 10€/8€ pour les -12ans.
Dimanche
9h Randonnée pédestre (inscription 3€ à partir de 8h15).
11h Expo Méca Passion.
12h30 Grillades Melon/Jambon, Entrecôte ou Araignée/ Frites, Fromage, Glace, Café et Vin. 16/14€/8€ pour les -12ans. Animation par la Banda La Locale et Lous de Marlat. .
Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 87 03
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English : Fêtes du quartier du Trace
The Trace neighborhood invites you to its annual festival all weekend long: the program includes friendly meals, a pétanque tournament, a hike, a classic car show, and live music!
L’événement Fêtes du quartier du Trace Hagetmau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chalosse Tursan
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