Hagetmau

Fêtes du quartier du Trace

Hagetmau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le quartier du Trace vous invite à sa fête annuelle tout le week-end repas conviviaux, concours de pétanque, randonnée pédestre, exposition de voitures anciennes et animations musicales au programme !

Le quartier du Trace est en fête tout le week-end !

Samedi

10h Trace croûte 8€

14h Concours de pétanque 6€.

20h Coustounade. Menu: Melon ou pâté, Coustoun/frites, Glace, Café et vin compris. 10€/8€ pour les -12ans.

Dimanche

9h Randonnée pédestre (inscription 3€ à partir de 8h15).

11h Expo Méca Passion.

12h30 Grillades Melon/Jambon, Entrecôte ou Araignée/ Frites, Fromage, Glace, Café et Vin. 16/14€/8€ pour les -12ans. Animation par la Banda La Locale et Lous de Marlat. .

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 87 03

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English : Fêtes du quartier du Trace

The Trace neighborhood invites you to its annual festival all weekend long: the program includes friendly meals, a pétanque tournament, a hike, a classic car show, and live music!

L’événement Fêtes du quartier du Trace Hagetmau a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Chalosse Tursan