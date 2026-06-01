Hagetmau

RENCONTRE AVEC José Compañy, ancien coureur cycliste

Médiathèque Chalosse Tursan Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Dans le cadre des animations autour de l’évènement Tour de France, Hagetmau ville départ .

La médiathèque invite José Compañy pour une conférence autour de ses livres consacrés aux coureurs mythiques de la Grande Boucle.

Dans le cadre des animations autour de l’évènement Tour de France, Hagetmau ville départ .

La médiathèque invite José Compañy pour une conférence autour de ses livres consacrés aux coureurs mythiques de la Grande Boucle.

Ancien coureur cycliste et collectionneur passionné, José Compañy a côtoyé de grands noms qui ont marqué l’histoire de la petite reine Eddy Merck, Gilbert Duclos-Lassalle, Bernard Hinault, Miguel Indurain, etc. et son idole de toujours, Luis Ocaña. Il nous partagera ses anecdotes et autres souvenirs. .

Médiathèque Chalosse Tursan Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80 mediatheque.hagetmau@chalossetursan.fr

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English : RENCONTRE AVEC José Compañy, ancien coureur cycliste

As part of the activities surrounding the %AB Tour de France%BB event, Hagetmau, the starting city %BB.

The media library is hosting Jos%E9 Compa%F1y for a talk about his books dedicated to the legendary riders of the Tour de France.

L’événement RENCONTRE AVEC José Compañy, ancien coureur cycliste Hagetmau a été mis à jour le 2026-06-17 par Landes Chalosse