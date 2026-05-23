Fêtes du quartier Elizaberri Hasparren
Fêtes du quartier Elizaberri Hasparren dimanche 14 juin 2026.
Hasparren
Fêtes du quartier Elizaberri
Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
11h Apéritif sous châpiteau
13h repas des villageois (anguilles en persillade, confit de canard/pommes de terre boulangères, salade, gâteau moelleux aux fruit, café, vin) sur inscription.
16h After sous châpiteau .
Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Fêtes du quartier Elizaberri
L’événement Fêtes du quartier Elizaberri Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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