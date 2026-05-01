Jaxu

Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal

Ecole Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Fêtes du village de Jaxu ! Au programme

– 12h repas paëlla sur réservation

– 19h30 soirée talo

– 22h bal

Soirée animée par le groupe Kontrabanda et DJ MUSIKALAN .

Ecole Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 38 93 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal

L’événement Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal Jaxu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque