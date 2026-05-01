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Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal Jaxu

Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal Jaxu

Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal Jaxu samedi 30 mai 2026.

Adresse : Ecole

Ville : 64220 Jaxu

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Jaxu

Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal

Ecole Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Fêtes du village de Jaxu ! Au programme
– 12h repas paëlla sur réservation
– 19h30 soirée talo
– 22h bal
Soirée animée par le groupe Kontrabanda et DJ MUSIKALAN   .

Ecole Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 38 93 12 

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English : Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal

L’événement Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal Jaxu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque

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