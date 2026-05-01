Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal Jaxu
Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal Jaxu samedi 30 mai 2026.
Jaxu
Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal
Ecole Jaxu Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Fêtes du village de Jaxu ! Au programme
– 12h repas paëlla sur réservation
– 19h30 soirée talo
– 22h bal
Soirée animée par le groupe Kontrabanda et DJ MUSIKALAN .
Ecole Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 38 93 12
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English : Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal
L’événement Fêtes du village paëlla, soirée talo et bal Jaxu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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