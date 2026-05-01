Jaxu

Fêtes du village soirée pintxo animée

Ecole Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Fêtes du village de Jaxu ! Au programme, soirée pintxo animée par le comité .

Ecole Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Fêtes du village soirée pintxo animée

L’événement Fêtes du village soirée pintxo animée Jaxu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque