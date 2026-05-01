Fêtes du village soirée pintxo animée Jaxu
Fêtes du village soirée pintxo animée Jaxu vendredi 29 mai 2026.
Jaxu
Fêtes du village soirée pintxo animée
Ecole Jaxu Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Fêtes du village de Jaxu ! Au programme, soirée pintxo animée par le comité .
Ecole Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Fêtes du village soirée pintxo animée
L’événement Fêtes du village soirée pintxo animée Jaxu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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