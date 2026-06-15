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Fêtes du village repas animé et bal Juxue

Fêtes du village repas animé et bal Juxue

Fêtes du village repas animé et bal Juxue samedi 4 juillet 2026.

Ville : 64120 Juxue

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Juxue

Fêtes du village repas animé et bal

Juxue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Fêtes du village de Juxue ! Au programme
– 20h repas Cochon de lait animé par Botakantu
– 00h bal par DJ Kapitan General   .

Juxue 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 80 49 

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English : Fêtes du village repas animé et bal

L’événement Fêtes du village repas animé et bal Juxue a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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