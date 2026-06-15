Fêtes du village repas animé et bal Juxue
Fêtes du village repas animé et bal Juxue samedi 4 juillet 2026.
Juxue
Fêtes du village repas animé et bal
Juxue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Fêtes du village de Juxue ! Au programme
– 20h repas Cochon de lait animé par Botakantu
– 00h bal par DJ Kapitan General .
Juxue 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 80 49
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English : Fêtes du village repas animé et bal
L’événement Fêtes du village repas animé et bal Juxue a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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