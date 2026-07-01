Informations pratiques

Urcuit

Fêtes du village

Dans le bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La journée débute à 10h30 avec la chorale pour accompagner la messe, suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité. Le comité vous attendra ensuite pour le repas entrecôte sur la place du village, à 13h.

En début de soirée, Philippe Dubecq vous servira le repas moules frites avec Los Piquillos pour mettre l’ambiance. À 23h30, feu d’artifice pyromusical et reprise du bal avec DJ REMCOCH. .

Dans le bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Urcuit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque