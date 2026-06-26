Fêtes du village Rue du bourg Ustaritz

Ustaritz

Fêtes du village

Rue du bourg Quartier Xopolo Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

8h Comice agricole

Au Stade Etxepare, 13h30 Tournoi de foot à 7 (sur inscription) et tournoi de pétanque (inscription sur place)

A Bilgune, à partir de 16h Parties de pelote

21h Méchoui animé par Kontrabanda sur inscription. .

Rue du bourg Quartier Xopolo Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 72 52 84 uztaritzeko.komitea@gmail.com

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Ustaritz a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque