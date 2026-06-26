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Fêtes du village Rue du bourg Ustaritz

Fêtes du village Rue du bourg Ustaritz

Fêtes du village Rue du bourg Ustaritz samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Rue du bourg
Adresse
Quartier Xopolo
Ville
64480 Ustaritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
23 23 23 Tarif de base plein tarif

Ustaritz

Fêtes du village

Rue du bourg Quartier Xopolo Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

8h Comice agricole
Au Stade Etxepare, 13h30 Tournoi de foot à 7 (sur inscription) et tournoi de pétanque (inscription sur place)
A Bilgune, à partir de 16h Parties de pelote
21h Méchoui animé par Kontrabanda sur inscription.   .

Rue du bourg Quartier Xopolo Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 72 52 84  uztaritzeko.komitea@gmail.com

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Ustaritz a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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