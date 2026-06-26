Fêtes du village Rue du bourg Ustaritz
Fêtes du village Rue du bourg Ustaritz samedi 25 juillet 2026.
Ustaritz
Fêtes du village
Rue du bourg Quartier Xopolo Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
8h Comice agricole
Au Stade Etxepare, 13h30 Tournoi de foot à 7 (sur inscription) et tournoi de pétanque (inscription sur place)
A Bilgune, à partir de 16h Parties de pelote
21h Méchoui animé par Kontrabanda sur inscription. .
Rue du bourg Quartier Xopolo Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 72 52 84 uztaritzeko.komitea@gmail.com
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English : Fêtes du village
L’événement Fêtes du village Ustaritz a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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