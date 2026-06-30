Fêtes du village Ustaritz
Fêtes du village Ustaritz dimanche 26 juillet 2026.
Ustaritz
Fêtes du village
Quartier Hiribéhere Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
10h30 Messe des fêtes à l’église.
11h30 Encierro ttiki.
12h Apéritif du Maire avec mutxiko.
12h30 Bertso
Place Hiribéhere , 18h Izartxo Taldea.
19h Txaranga d’Ustaritz.
20h Soinu Sare Kantuz.
22h Joselontxos.
23h Feu d’Artifices depuis l’Esplanade de la Nive. .
Quartier Hiribéhere Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine uztaritzeko.komitea@gmail.com
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English : Fêtes du village
L’événement Fêtes du village Ustaritz a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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