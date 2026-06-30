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Fêtes du village Ustaritz

Fêtes du village Ustaritz

Fêtes du village Ustaritz dimanche 26 juillet 2026.

Adresse
Quartier Hiribéhere
Ville
64480 Ustaritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ustaritz

Fêtes du village

Quartier Hiribéhere Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

10h30 Messe des fêtes à l’église.
11h30 Encierro ttiki.
12h Apéritif du Maire avec mutxiko.
12h30 Bertso
Place Hiribéhere , 18h Izartxo Taldea.
19h Txaranga d’Ustaritz.
20h Soinu Sare Kantuz.
22h Joselontxos.
23h Feu d’Artifices depuis l’Esplanade de la Nive.   .

Quartier Hiribéhere Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   uztaritzeko.komitea@gmail.com

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Ustaritz a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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