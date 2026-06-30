Ustaritz

Fêtes du village

Quartier Hiribéhere Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

10h30 Messe des fêtes à l’église.

11h30 Encierro ttiki.

12h Apéritif du Maire avec mutxiko.

12h30 Bertso

Place Hiribéhere , 18h Izartxo Taldea.

19h Txaranga d’Ustaritz.

20h Soinu Sare Kantuz.

22h Joselontxos.

23h Feu d’Artifices depuis l’Esplanade de la Nive. .

Quartier Hiribéhere Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine uztaritzeko.komitea@gmail.com

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Ustaritz a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque