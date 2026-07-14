Informations pratiques

Urrugne

Fêtes d’Urrugne

Centre du village Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

09h00 comice agricole organisé par Kabalekin au fronton

13h00 remise des prix

14h00 errotakan

17h00 au trinquet, finale d’Esku pilota

19h30 concert avec Joselu anaiak

23h00 concert avec Edantza taldea

Repas de l’Ikastola entrée entrecôte / frites / salade fromage gâteau basque vin (25cl) café et digestif .

Centre du village Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 ikastola.urruna@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes d’Urrugne

L’événement Fêtes d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque