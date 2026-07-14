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Fêtes d’Urrugne Urrugne

mercredi 9 septembre 2026 · Urrugne

Fêtes d’Urrugne Urrugne

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Centre du village
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Urrugne

Fêtes d’Urrugne

Centre du village Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

09h00 comice agricole organisé par Kabalekin au fronton
13h00 remise des prix
14h00 errotakan
17h00 au trinquet, finale d’Esku pilota
19h30 concert avec Joselu anaiak
23h00 concert avec Edantza taldea
Repas de l’Ikastola entrée entrecôte / frites / salade fromage gâteau basque vin (25cl) café et digestif   .

Centre du village Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80  ikastola.urruna@gmail.com

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English : Fêtes d’Urrugne

L’événement Fêtes d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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