Fêtes d’Urrugne Urrugne
mercredi 9 septembre 2026 · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Fêtes d’Urrugne
Centre du village Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
09h00 comice agricole organisé par Kabalekin au fronton
13h00 remise des prix
14h00 errotakan
17h00 au trinquet, finale d’Esku pilota
19h30 concert avec Joselu anaiak
23h00 concert avec Edantza taldea
Repas de l’Ikastola entrée entrecôte / frites / salade fromage gâteau basque vin (25cl) café et digestif .
Centre du village Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 ikastola.urruna@gmail.com
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English : Fêtes d’Urrugne
L’événement Fêtes d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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