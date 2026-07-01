Informations pratiques

Lys

Fêtes (Hesta) de Lys

16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi

19h Ouverture restauration.

20h30 Course landaise.

23h Soirée festive.

Samedi

14h30 Lys Warrior, parcours d’obstacle en équipe.

19h Repas du village.

23h Bal.

Dimanche

10h30 Messe.

11h30 Dépôt de gerbe.

12h Apéritif offert. .

16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 84 09 comitedesfetesdelys@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes (Hesta) de Lys

L’événement Fêtes (Hesta) de Lys Lys a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées