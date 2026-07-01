Fêtes (Hesta) de Lys Lys
vendredi 24 juillet 2026 · Lys
Informations pratiques
Lys
Fêtes (Hesta) de Lys
16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Vendredi
19h Ouverture restauration.
20h30 Course landaise.
23h Soirée festive.
Samedi
14h30 Lys Warrior, parcours d’obstacle en équipe.
19h Repas du village.
23h Bal.
Dimanche
10h30 Messe.
11h30 Dépôt de gerbe.
12h Apéritif offert. .
16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 84 09 comitedesfetesdelys@gmail.com
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English : Fêtes (Hesta) de Lys
L’événement Fêtes (Hesta) de Lys Lys a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées