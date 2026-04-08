Fêtes landaises Stade municipal Pierre Chaussé Saint-Gildas-des-Bois
Fêtes landaises Stade municipal Pierre Chaussé Saint-Gildas-des-Bois vendredi 15 mai 2026.
Saint-Gildas-des-Bois
Fêtes landaises
Stade municipal Pierre Chaussé 19 rue des sports Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16
Fêtes Landaises
Comités de jumelage de St Gildas des Bois et de Pomarez (40 Landes)
Vendredi 15 mai à 20h Concert à l’église abbatiale
avec l’ensemble vocal de St Gildas des Bois et l’harmonie de Pomarez
Concert gratuit
Samedi 16 mai
à 15h30 Courses landaises jeux avec vachettes : 7 €/enfant et 15 €/adulte
à 19h30 Repas landais 7 €/enfant et 18 €/adulte
Bar restauration .
Stade municipal Pierre Chaussé 19 rue des sports Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
L’événement Fêtes landaises Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
