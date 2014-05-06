MIAMM Atelier pour mieux manger

Rue de la Polhaie Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Atelier MIAMM

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaires, des ateliers gratuits sont organisés dans chacune des 35 communes du territoire pour accompagner les habitants vers une alimentation plus saine, plus locale et plus durable.

De la graine à l’assiette mon atelier jardin bio !

Bienvenue à la ferme de l’Abbatiale de St Gildas des Bois pour une visite et une découverte passionnante de la culture de légumes en agroécologie.

Participez à notre atelier ludique faire son semis où vous apprendrez à semer vos propres légumes. Ensuite, récoltez votre panier de légumes bio à emporter chez vous.

Pour finir en beauté, partageons un moment convivial autour d’un verre de jus de pomme maison. Une belle occasion de se reconnecter à la nature et de repartir avec de bonnes idées !

Animé par La Ferme de l’Abbatiale

Mercredi 6 mai à 14h à 16h30

Rue de la Polhaie à Saint-Gildasdes-Bois

Gratuit sur inscription Maison du Parc

02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/

Pour consulter le programme 25-RDV-du-Parc-de-Brieresept-mars-MIAMM_BD .

Rue de la Polhaie Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

L’événement MIAMM Atelier pour mieux manger Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44