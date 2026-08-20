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Fêtes locales Arthez-de-Béarn

vendredi 21 août 2026 · Arthez-de-Béarn

Fêtes locales Arthez-de-Béarn

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
64370 Arthez-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arthez-de-Béarn

Fêtes locales

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Place du Palais Buvette du comité.
19h Marché gourmand.
19h30-21h, rue la Carrère / Côte de Bourroua / Route de Catinat Course cycliste suivie des récompenses.
20h30, place du Palais Animation par le groupe Quinz’amics.
22h-2h Podium Epsilon.

19h-2h, place Cézaire Buvette et restauration par le FC BAAL.
19h, place du Saubestre Ouverture de la bodega, restauration. Par le BCA.
23h-2h Animation par le groupe Say Yes.   .

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Coeur de Béarn

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