Informations pratiques

Arthez-de-Béarn

Fêtes locales

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Place du Palais Buvette du comité.

19h Marché gourmand.

19h30-21h, rue la Carrère / Côte de Bourroua / Route de Catinat Course cycliste suivie des récompenses.

20h30, place du Palais Animation par le groupe Quinz’amics.

22h-2h Podium Epsilon.

19h-2h, place Cézaire Buvette et restauration par le FC BAAL.

19h, place du Saubestre Ouverture de la bodega, restauration. Par le BCA.

23h-2h Animation par le groupe Say Yes. .

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Coeur de Béarn