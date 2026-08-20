Fêtes locales Arthez-de-Béarn
vendredi 21 août 2026 · Arthez-de-Béarn
Informations pratiques
Arthez-de-Béarn
Fêtes locales
Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Place du Palais Buvette du comité.
19h Marché gourmand.
19h30-21h, rue la Carrère / Côte de Bourroua / Route de Catinat Course cycliste suivie des récompenses.
20h30, place du Palais Animation par le groupe Quinz’amics.
22h-2h Podium Epsilon.
19h-2h, place Cézaire Buvette et restauration par le FC BAAL.
19h, place du Saubestre Ouverture de la bodega, restauration. Par le BCA.
23h-2h Animation par le groupe Say Yes. .
Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Coeur de Béarn
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