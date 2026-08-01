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Fêtes locales Repas communal Arthez-de-Béarn

jeudi 20 août 2026 · Arthez-de-Béarn

Fêtes locales Repas communal Arthez-de-Béarn

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place Cézaire
Ville
64370 Arthez-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arthez-de-Béarn

Fêtes locales Repas communal

Place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Au menu cassolette de fruits de mer au vin blanc OU melon/jambon ; axoa de carnard/gratin dauphinois ; fromage/salade ; panna cotta aux fruits rouges ; café.
Menu enfant melon/jambon ; nuggets/frites ; glace.
Soirée animée par Audrey.

Sur inscription jusqu’au dimanche 16 août.   .

Place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36 

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English : Fêtes locales Repas communal

L’événement Fêtes locales Repas communal Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coeur de Béarn

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