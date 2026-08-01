Informations pratiques

Arthez-de-Béarn

Fêtes locales Repas communal

Place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Au menu cassolette de fruits de mer au vin blanc OU melon/jambon ; axoa de carnard/gratin dauphinois ; fromage/salade ; panna cotta aux fruits rouges ; café.

Menu enfant melon/jambon ; nuggets/frites ; glace.

Soirée animée par Audrey.

Sur inscription jusqu’au dimanche 16 août. .

Place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36

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English : Fêtes locales Repas communal

L’événement Fêtes locales Repas communal Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coeur de Béarn