Fêtes locales Repas communal Arthez-de-Béarn
jeudi 20 août 2026 · Arthez-de-Béarn
Informations pratiques
Arthez-de-Béarn
Fêtes locales Repas communal
Place Cézaire Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Au menu cassolette de fruits de mer au vin blanc OU melon/jambon ; axoa de carnard/gratin dauphinois ; fromage/salade ; panna cotta aux fruits rouges ; café.
Menu enfant melon/jambon ; nuggets/frites ; glace.
Soirée animée par Audrey.
Sur inscription jusqu’au dimanche 16 août. .
Place Cézaire Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36
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English : Fêtes locales Repas communal
L’événement Fêtes locales Repas communal Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coeur de Béarn
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