AGENDA · Arthez-de-Béarn
Festimarché Arthez-de-Béarn
samedi 29 août 2026 · Arthez-de-Béarn
Informations pratiques
Arthez-de-Béarn
Festimarché
Place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 11:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Marché traditionnel animé par Sofia Trio qui jouera des reprises groove et jazz. .
Place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46
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English : Festimarché
L’événement Festimarché Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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