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Fêtes locales Arthez-de-Béarn

samedi 22 août 2026 · Arthez-de-Béarn

Fêtes locales Arthez-de-Béarn

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Ville
64370 Arthez-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arthez-de-Béarn

Fêtes locales

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

8h à 12h Petit déjeuner à la fourchette
8h15 Balade équestre
8h30 Trail 7 km
8h45 Marche7 km
11h30 Restauration rapide Grillades et frites
12h Stand tresse
14h Concours de pétanque et tournoi de foot
18h Repas Melon jambon / Moules ou grillades frites / dessert et café
19h Buvette et restauration animé par le groupe Box Son
20h Buvette du comité
22h Podium Epsilon   .

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coeur de Béarn

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