Informations pratiques

Arthez-de-Béarn

Fêtes locales

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

8h à 12h Petit déjeuner à la fourchette

8h15 Balade équestre

8h30 Trail 7 km

8h45 Marche7 km

11h30 Restauration rapide Grillades et frites

12h Stand tresse

14h Concours de pétanque et tournoi de foot

18h Repas Melon jambon / Moules ou grillades frites / dessert et café

19h Buvette et restauration animé par le groupe Box Son

20h Buvette du comité

22h Podium Epsilon .

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coeur de Béarn