Fêtes locales Arthez-de-Béarn
samedi 22 août 2026 · Arthez-de-Béarn
Informations pratiques
Arthez-de-Béarn
Fêtes locales
Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
8h à 12h Petit déjeuner à la fourchette
8h15 Balade équestre
8h30 Trail 7 km
8h45 Marche7 km
11h30 Restauration rapide Grillades et frites
12h Stand tresse
14h Concours de pétanque et tournoi de foot
18h Repas Melon jambon / Moules ou grillades frites / dessert et café
19h Buvette et restauration animé par le groupe Box Son
20h Buvette du comité
22h Podium Epsilon .
Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 11 36
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coeur de Béarn
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