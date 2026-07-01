Fêtes locales Arzacq-Arraziguet
vendredi 10 juillet 2026 · Arzacq-Arraziguet
Informations pratiques
Arzacq-Arraziguet
Fêtes locales
Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
18h30/19h ouverture des fêtes. 19h/20h course des jeunes lévriers réservée aux enfants autour de la place de la République. 19h30 repas du comité sur inscription à la Maison de la Presse ou par sms auprès du comité. 22h retraite aux flambeaux animée par la Lyre Arzacquoise, départ depuis la mairie. 22h/3h peña Circus (à côté de l’église) animée par le DJ Romain. 22h/3h bal mousse animé par Festi Sud, place du Marcadieu. .
Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 69 02 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Arzacq-Arraziguet (Pyrénées-Atlantiques)
- La grande exploration nature l’été des libellules Arzacq-Arraziguet 15 juillet 2026
- Piscines en fête, structure gonflable géante Stade nautique Alain Sangosse Serres-Castet 15 juillet 2026
- Piscines en fête, matinée Pitchouns Arzacq-Arraziguet 19 juillet 2026
- Apéro de bienvenue Tourisme & loisirs Coteaux Béarn Madiran Arzacq-Arraziguet 20 juillet 2026
- Piscines en fête, matinée Pitchouns Arzacq-Arraziguet 26 juillet 2026