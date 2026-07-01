Informations pratiques

Arzacq-Arraziguet

Fêtes locales

Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

18h30/19h ouverture des fêtes. 19h/20h course des jeunes lévriers réservée aux enfants autour de la place de la République. 19h30 repas du comité sur inscription à la Maison de la Presse ou par sms auprès du comité. 22h retraite aux flambeaux animée par la Lyre Arzacquoise, départ depuis la mairie. 22h/3h peña Circus (à côté de l’église) animée par le DJ Romain. 22h/3h bal mousse animé par Festi Sud, place du Marcadieu. .

Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 69 02 70

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran