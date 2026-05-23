Piscines en fête, matinée Pitchouns Arzacq-Arraziguet
Piscines en fête, matinée Pitchouns Arzacq-Arraziguet dimanche 26 juillet 2026.
Arzacq-Arraziguet
Piscines en fête, matinée Pitchouns
Route de Pau Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Parcours de motricité aquatique adapté aux enfants de 3 à 6 ans ! .
Route de Pau Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 72 34 contact@cclb64.fr
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English : Piscines en fête, matinée Pitchouns
L’événement Piscines en fête, matinée Pitchouns Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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