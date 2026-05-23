Arzacq-Arraziguet

Piscines en fête, matinée Pitchouns

Route de Pau Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 11:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Parcours de motricité aquatique adapté aux enfants de 3 à 6 ans ! .

Route de Pau Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 72 34 contact@cclb64.fr

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English : Piscines en fête, matinée Pitchouns

L’événement Piscines en fête, matinée Pitchouns Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran