Informations pratiques

Auga

Fêtes locales

Place du Bosquet Auga Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

19h concours de pétanque sur inscription, places limitées. Buvette et grillades seront disponibles sur place. .

Place du Bosquet Auga 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 02 34 57

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Auga a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT64 Béarn Pays Basque