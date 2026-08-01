AGENDA · Auga
Fêtes locales Auga
vendredi 7 août 2026 · Auga
Informations pratiques
Auga
Fêtes locales
Place du Bosquet Auga Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
19h concours de pétanque sur inscription, places limitées. Buvette et grillades seront disponibles sur place. .
Place du Bosquet Auga 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 02 34 57
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Auga a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT64 Béarn Pays Basque
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