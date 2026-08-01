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Fêtes locales Auga

vendredi 7 août 2026 · Auga

Fêtes locales Auga

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du Bosquet
Ville
64450 Auga
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Auga

Fêtes locales

Place du Bosquet Auga Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

19h concours de pétanque sur inscription, places limitées. Buvette et grillades seront disponibles sur place.   .

Place du Bosquet Auga 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 02 34 57 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Auga a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT64 Béarn Pays Basque

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