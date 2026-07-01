Informations pratiques

Boueilh-Boueilho-Lasque

Fêtes locales

Stade Boueilh-Boueilho-Lasque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

19h tournoi de pétanque en doublette.

20h finales du tournoi de tennis en double. Et soirée tapas et ambiance festive ! .

Stade Boueilh-Boueilho-Lasque 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 86 52 16

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Boueilh-Boueilho-Lasque a été mis à jour le 2026-07-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran