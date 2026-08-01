Fêtes locales Place de la mairie Burosse-Mendousse

vendredi 21 août 2026 · Place de la mairie · Burosse-Mendousse

Informations pratiques

Burosse-Mendousse

Fêtes locales

Place de la mairie Au foyer Burosse-Mendousse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

19h repas des producteurs locaux et Cantère. 21h Bal trad animé par l’orchestre Trad à l’Ail (chants et initiations danses Gasconnes. .

Place de la mairie Au foyer Burosse-Mendousse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 20 68 60

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Burosse-Mendousse a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran