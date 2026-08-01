Fêtes locales Place de la mairie Burosse-Mendousse
vendredi 21 août 2026 · Place de la mairie · Burosse-Mendousse
Informations pratiques
Burosse-Mendousse
Fêtes locales
Place de la mairie Au foyer Burosse-Mendousse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
19h repas des producteurs locaux et Cantère. 21h Bal trad animé par l’orchestre Trad à l’Ail (chants et initiations danses Gasconnes. .
Place de la mairie Au foyer Burosse-Mendousse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 20 68 60
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Burosse-Mendousse a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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