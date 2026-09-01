AGENDA · Castetner
Fêtes locales Castetner
samedi 19 septembre 2026 · Castetner
Informations pratiques
Castetner
Fêtes locales
Castetner Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Apéro partie, assiettes apéritives et buvette.
Sur inscription avant le 14/09. .
Castetner 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 95 68 77
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Castetner a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn
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