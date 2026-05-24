Fêtes locales Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)
Fêtes locales Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) samedi 20 juin 2026.
Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)
Fêtes locales
Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
City Stade Tournoi de foot 3×3 (sur inscription)
10h30, salle des fêtes Fitness ambiance avec Pauline (sur inscription à partir de 10h)
12h Grillades (chipos, merguez, ventrêches)
15h animations pour les enfants avec goûter
20h30 repas communal
Menu adulte assiette dégustation, cuisse de pintade aux petits légumes, gratin pommes de terre, fromage de pays, craquant au chocolat
Menu enfant croque-monsieur, chips et brownie
23h à 4h ouverture de la bodega animée par DJ Titi .
Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 05 87 04 castilloncomite@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn
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