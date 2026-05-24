Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

Fêtes locales

Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

City Stade Tournoi de foot 3×3 (sur inscription)

10h30, salle des fêtes Fitness ambiance avec Pauline (sur inscription à partir de 10h)

12h Grillades (chipos, merguez, ventrêches)

15h animations pour les enfants avec goûter

20h30 repas communal

Menu adulte assiette dégustation, cuisse de pintade aux petits légumes, gratin pommes de terre, fromage de pays, craquant au chocolat

Menu enfant croque-monsieur, chips et brownie

23h à 4h ouverture de la bodega animée par DJ Titi .

Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 05 87 04 castilloncomite@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn