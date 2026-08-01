Informations pratiques

Claracq

Fêtes locales

Salle des fêtes Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

20h30 apéritif. 22h Repas communal.. 23h30/4h bal animé par le podium Système D. .

Salle des fêtes Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 83 56 28

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Claracq a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran