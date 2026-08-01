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AGENDA · Claracq

Fêtes locales Claracq

vendredi 21 août 2026 · Claracq

Fêtes locales Claracq

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64330 Claracq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Claracq

Fêtes locales

Salle des fêtes Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

20h30 apéritif. 22h Repas communal.. 23h30/4h bal animé par le podium Système D.   .

Salle des fêtes Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 83 56 28 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Claracq a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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