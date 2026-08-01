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AGENDA · Crouseilles

Fêtes locales Crouseilles

vendredi 7 août 2026 · Crouseilles

Fêtes locales Crouseilles

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64350 Crouseilles
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Crouseilles

Fêtes locales

Salle des fêtes Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

20h30 repas animé par Lous Espounchou.
23h bal animé par Systeme D.   .

Salle des fêtes Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 47 42 14 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Crouseilles a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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