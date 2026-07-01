Fêtes locales de Bénesse-Maremne Zone Sports et Loisirs Bénesse-Maremne

Informations pratiques

Bénesse-Maremne

Fêtes locales de Bénesse-Maremne

Zone Sports et Loisirs Chemin des Corts Bénesse-Maremne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

4 jours de fêtes locales

Bénesse-Maremne vibrera au rythme de ses fêtes locales avec concerts, repas conviviaux et animations pour tous. Au programme, les 10 km des fêtes, un tournoi de pétanque, une messe en musique, un apéro tapas et un feu d’artifice pour clôturer ce week-end festif.

Les célèbres fêtes de Bénesse-Maremne feront leur grand retour du jeudi 9 au dimanche 12 juillet 2026, pour quatre jours d’animations, de musique et de convivialité.

De nouveaux groupes de musique seront présents cette année pour faire vibrer le public tout au long du week-end.

Côté animations, les incontournables seront au rendez-vous, avec notamment la course de trottinettes pour les enfants, la course de 10 km pour les plus grands et la traditionnelle promenade à cheval le samedi après-midi.

Le dimanche après-midi, des activités de cohésion opposeront Le Foyer au village, et une seule équipe sortira vainqueur !

Le week-end se conclura par le traditionnel feu d’artifice. .

Zone Sports et Loisirs Chemin des Corts Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine foyerruralbns@gmail.com

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English : Fêtes locales de Bénesse-Maremne

4 Days of Local Festivities

B%E9nesse-Maremne will come alive with its local festivities, featuring concerts, friendly get-togethers, and entertainment for everyone. The program includes the 10 km festival run, a pétanque tournament, a musical mass, a tapas reception, and a fireworks display to close out this festive weekend.

L’événement Fêtes locales de Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI LAS