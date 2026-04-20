Visite à la miellerie Apis Mellona APIS MELLONA Bénesse-Maremne

Bénesse-Maremne

Visite à la miellerie Apis Mellona

APIS MELLONA 108 IMPASSE DES DUNES LOCAL 3 Bénesse-Maremne Landes

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez découvrir le monde des abeilles et déguster les produits Apis Mellona

1- Accueil & Présentation (15 min)

Introduction à l’univers d’Apis Mellona l’apiculture artisanale, le rôle essentiel des abeilles, et l’importance de leur préservation

2. Visite pédagogique de la miellerie (30-40 min)

Découverte du matériel de récolte et d’extraction du miel

Explication des différentes étapes désoperculation, centrifugation, mise en pot

Focus sur les différents types de miel produits selon les saisons.

3. Immersion au rucher (45 min 1h)- OPTIONNEL

Équipement des visiteurs (combinaisons, gants, etc.)

Visite guidée d’un rucher actif

Observation des abeilles en direct, explication de la vie dans la ruche, du rôle de la reine, des ouvrières, des butineuses

Réponses aux questions.

4. Pause gourmande & dégustation de miels (30 min)

Possibilité d’acheter des produits sur place en fin de visite (miels, gourmandises …) .

APIS MELLONA 108 IMPASSE DES DUNES LOCAL 3 Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite à la miellerie Apis Mellona

Discover the world of bees and taste Apis Mellona products

L’événement Visite à la miellerie Apis Mellona Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI LAS