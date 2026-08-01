Fêtes locales de Moustey Place du boulodrome et salle des fêtes Moustey
jeudi 20 août 2026 · Place du boulodrome et salle des fêtes · Moustey
Informations pratiques
Moustey
Fêtes locales de Moustey
Place du boulodrome et salle des fêtes Place de la mairie Moustey Landes
Tarif : 13 – 13 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-23 02:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Fêtes locales à Moustey du 20 au 23 août
Jeudi Loto du comité des fêtes ( gros bingo )
Vendredi concours de la pétanque et repas organisé par la pétanque de Moustey
Samedi vide grenier déjeuner aux tripes et repas moules frites avec la banda bleue de St Eulalie organisé par le comité des fêtes
Dimanche concours de pétanque ( cdf Moustey)et repas organisé par le foot de l’entente des 2 eyres
Forains sur place durant les fêtes .
Place du boulodrome et salle des fêtes Place de la mairie Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 07 64 cdfmoustey@gmail.com
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English : Fêtes locales de Moustey
L’événement Fêtes locales de Moustey Moustey a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cœur Haute Lande