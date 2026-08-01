UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moustey

Fêtes locales de Moustey Place du boulodrome et salle des fêtes Moustey

jeudi 20 août 2026 · Place du boulodrome et salle des fêtes · Moustey

Fêtes locales de Moustey Place du boulodrome et salle des fêtes Moustey

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place du boulodrome et salle des fêtes
Adresse
Place de la mairie
Ville
40410 Moustey
Département
Landes
Tarif
13 13 15 Tarif de base plein tarif

Moustey

Fêtes locales de Moustey

Place du boulodrome et salle des fêtes Place de la mairie Moustey Landes

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-23 02:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Fêtes locales à Moustey du 20 au 23 août
Jeudi Loto du comité des fêtes ( gros bingo )
Vendredi concours de la pétanque et repas organisé par la pétanque de Moustey
Samedi vide grenier déjeuner aux tripes et repas moules frites avec la banda bleue de St Eulalie organisé par le comité des fêtes
Dimanche concours de pétanque ( cdf Moustey)et repas organisé par le foot de l’entente des 2 eyres
Forains sur place durant les fêtes   .

Place du boulodrome et salle des fêtes Place de la mairie Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 21 07 64  cdfmoustey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales de Moustey

L’événement Fêtes locales de Moustey Moustey a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cœur Haute Lande

À voir aussi à Moustey (Landes)