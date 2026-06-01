Saint-Jean-de-Marsacq

Fêtes locales de St Jean de Marsacq

Centre ville Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-25

Comme chaque année il y en aura pour tous les goûts du tournoi de belote aux jeux pour enfants en passant par le bal animé et les pauses repas. Vous trouverez forcément une raison de venir à Marsacq pour ces fêtes ! Alors réservez vos dates du 25 au 29 juin, on compte sur vous !

Le Comité des Fêtes de Saint-Jean-de-Marsacq est heureux de vous dévoiler le programme des fêtes 2026 !

Du 25 au 29 juin 2026, venez partager cinq jours de convivialité, de musique, de sport, de traditions et d’animations pour tous les âges.

Les temps forts de ces 5 jours de fête

– Trail Saint-Jeannais

– Grand concours de belote

– Repas festifs et bodega

– Concerts, bandas et soirées dansantes

– Concours de pétanque

– Randonnée pédestre et VTT

– Jeux et animations pour les enfants

– Clown, maquillage et structures gonflables

– Démonstrations équestres

– Diffusion de la finale du TOP 14 sur écran géant

– Défilé de vélos fleuris et chars intergénérationnels

– Grande soirée de clôture avec DJ Gabaston

Que vous soyez habitant du village, voisin, ancien saint jeannais ou simplement de passage, le comité des fêtes vous attend nombreux pour faire vivre ensemble cette belle édition 2026 ! .

Centre ville Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00

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English : Fêtes locales de St Jean de Marsacq

As every year, there’s something for everyone, from the belote tournament to children’s games, a lively ball and lunch breaks. You’re bound to find a reason to come to Marsacq for these festivities! So reserve your dates from June 25 to 29 we’re counting on you!

L’événement Fêtes locales de St Jean de Marsacq Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI LAS