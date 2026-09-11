UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Escurès

Fêtes locales Escurès

samedi 12 septembre 2026 · Escurès

Fêtes locales Escurès

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
64350 Escurès
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Escurès

Fêtes locales

Escurès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

L’Escurésienne. 9h début des inscriptions. 10h randonnée pédestre de 12 km. 10h05 marche loisir de 6 km. 10h20 course pédestre de 12 km. 10h25 course de 6 km.
20h repas des fêtes animé par Kaiet, sur réservation. 23h bodéga du comité.   .

Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 15 58 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Escurès a été mis à jour le 2026-08-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Escurès (Pyrénées-Atlantiques)