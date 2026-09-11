Informations pratiques

Escurès

Fêtes locales

Escurès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’Escurésienne. 9h début des inscriptions. 10h randonnée pédestre de 12 km. 10h05 marche loisir de 6 km. 10h20 course pédestre de 12 km. 10h25 course de 6 km.

20h repas des fêtes animé par Kaiet, sur réservation. 23h bodéga du comité. .

Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 15 58 01

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Escurès a été mis à jour le 2026-08-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran