Informations pratiques

Hagetaubin

Fêtes locales

Salle des fêtes Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

19h30 Repas communal, sur inscription.

Menu adulte salade du comité, magret de canard avec gratin dauphinois et fagot de haricots verts, fromage, tartelette aux fraises, vin et café

Menu enfant steak haché, gratin dauphinois, glace

Bal animé par Pick Up

Permanence inscriptions repas, salle des fêtes samedi 11 juillet de 10h à 12h .

Salle des fêtes Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 25 49

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn