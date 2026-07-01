AGENDA · Hagetaubin
Fêtes locales Hagetaubin
dimanche 19 juillet 2026 · Hagetaubin
Informations pratiques
Hagetaubin
Fêtes locales
Salle des fêtes Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:20:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
12h30 Vin d’honneur animé par Say Yes
Planches de charcuterie
Soirée Vide Fûts et Vide Frigos avec la retransmission de la Finale de Coupe du Monde .
Salle des fêtes Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 25 49
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn
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