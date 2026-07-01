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AGENDA · Hagetaubin

Fêtes locales Hagetaubin

dimanche 19 juillet 2026 · Hagetaubin

Fêtes locales Hagetaubin

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
13:20:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64370 Hagetaubin
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hagetaubin

Fêtes locales

Salle des fêtes Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:20:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

12h30 Vin d’honneur animé par Say Yes
Planches de charcuterie
Soirée Vide Fûts et Vide Frigos avec la retransmission de la Finale de Coupe du Monde   .

Salle des fêtes Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 25 49 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn

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