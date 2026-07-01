Informations pratiques

Hagetaubin

Fêtes locales

Salle des fêtes Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:20:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

12h30 Vin d’honneur animé par Say Yes

Planches de charcuterie

Soirée Vide Fûts et Vide Frigos avec la retransmission de la Finale de Coupe du Monde .

Salle des fêtes Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 25 49

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn