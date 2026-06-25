Fêtes locales La Guinguette fermière Rue Gascoin Orthez
Fêtes locales La Guinguette fermière Rue Gascoin Orthez vendredi 24 juillet 2026.
Orthez
Fêtes locales La Guinguette fermière
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Restauration midi et soir.
20h Concert The Glamm’s .
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
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English : Fêtes locales La Guinguette fermière
L’événement Fêtes locales La Guinguette fermière Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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