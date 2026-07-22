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Après-midi dansante Musée Jeanne d’Albret Orthez

vendredi 24 juillet 2026 · Musée Jeanne d'Albret · Orthez

Après-midi dansante Musée Jeanne d’Albret Orthez

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée Jeanne d'Albret
Adresse
37 Rue Bourg-Vieux
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Après-midi dansante

Musée Jeanne d’Albret 37 Rue Bourg-Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Venez pratiquer différents styles de danse dans les jardins du musée.
Au programme cha cha cha, valse anglaise, rumba, valse lente, danse de salon…   .

Musée Jeanne d’Albret 37 Rue Bourg-Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03  contact@museejeannedalbret.com

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English : Après-midi dansante

L’événement Après-midi dansante Orthez a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Coeur de Béarn

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