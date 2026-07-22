Après-midi dansante Musée Jeanne d’Albret Orthez
vendredi 24 juillet 2026 · Musée Jeanne d'Albret · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Après-midi dansante
Musée Jeanne d’Albret 37 Rue Bourg-Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez pratiquer différents styles de danse dans les jardins du musée.
Au programme cha cha cha, valse anglaise, rumba, valse lente, danse de salon… .
Musée Jeanne d’Albret 37 Rue Bourg-Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03 contact@museejeannedalbret.com
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English : Après-midi dansante
L’événement Après-midi dansante Orthez a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Coeur de Béarn
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