Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez
Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez jeudi 23 juillet 2026.
Orthez
Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs
Au Pati Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Restauration avec des produits locaux.
22h Soirée DJ .
Au Pati Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
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English : Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs
L’événement Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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