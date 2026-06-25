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Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Au Pati
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Tarif

Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs

Au Pati Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Restauration avec des produits locaux.
22h Soirée DJ   .

Au Pati Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83 

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English : Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs

L’événement Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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