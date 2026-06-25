Orthez

Fêtes locales

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Chapiteau des arènes Bal musette avec Orchestre Paris Guinguette

Après-midi et soirée buvette du Corpo Orthézien.

15h, parc Gascoin Challenge (presque) sportif des familles du mur d’escalade au kart à pédales mais aussi épreuves ludiques de coordination, réflexion et épreuve sur l’eau à la piscine (il est obligatoire de savoir nager).

A partir de 7 ans, inscriptions en ligne.

19h, arènes Concert d’ouverture par l’Harmonie Municipale

Coup de projecteur sur 10 orthéziens remarquables

Mur à gauche open de pelote spécialité paleta cuir entre joueurs français et espagnols

Buvette sur place. .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn