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Fêtes locales Orthez

Fêtes locales Orthez

Fêtes locales Orthez jeudi 23 juillet 2026.

Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Orthez

Fêtes locales

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Chapiteau des arènes Bal musette avec Orchestre Paris Guinguette
Après-midi et soirée buvette du Corpo Orthézien.
15h, parc Gascoin Challenge (presque) sportif des familles du mur d’escalade au kart à pédales mais aussi épreuves ludiques de coordination, réflexion et épreuve sur l’eau à la piscine (il est obligatoire de savoir nager).
A partir de 7 ans, inscriptions en ligne.
19h, arènes Concert d’ouverture par l’Harmonie Municipale
Coup de projecteur sur 10 orthéziens remarquables
Mur à gauche open de pelote spécialité paleta cuir entre joueurs français et espagnols
Buvette sur place.   .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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