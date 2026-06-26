Lecture par arpentage Centre d’art image imatge Orthez

Orthez

Lecture par arpentage

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Lecture par arpentage avec Serena Evely.

L’arpentage est une technique de lecture collective. Grâce à cette technique, le Centre d’art vous propose de lire ensemble L’entraide de Pierre Kropotkine (1902), ouvrage qui permet de prolonger les réflexions soulevées par l’exposition.

Sur inscription. .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 mediation@image-imatge.org

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English : Lecture par arpentage

L’événement Lecture par arpentage Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn