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Lecture par arpentage Centre d’art image imatge Orthez

Lecture par arpentage Centre d’art image imatge Orthez

Lecture par arpentage Centre d’art image imatge Orthez mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Centre d'art image imatge
Adresse
3 rue de Billère
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Orthez

Lecture par arpentage

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Lecture par arpentage avec Serena Evely.
L’arpentage est une technique de lecture collective. Grâce à cette technique, le Centre d’art vous propose de lire ensemble L’entraide de Pierre Kropotkine (1902), ouvrage qui permet de prolonger les réflexions soulevées par l’exposition.

Sur inscription.   .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12  mediation@image-imatge.org

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English : Lecture par arpentage

L’événement Lecture par arpentage Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

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