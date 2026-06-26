Lecture par arpentage Centre d’art image imatge Orthez
Lecture par arpentage Centre d’art image imatge Orthez mercredi 22 juillet 2026.
Orthez
Lecture par arpentage
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Lecture par arpentage avec Serena Evely.
L’arpentage est une technique de lecture collective. Grâce à cette technique, le Centre d’art vous propose de lire ensemble L’entraide de Pierre Kropotkine (1902), ouvrage qui permet de prolonger les réflexions soulevées par l’exposition.
Sur inscription. .
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 mediation@image-imatge.org
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English : Lecture par arpentage
L’événement Lecture par arpentage Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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