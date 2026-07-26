Informations pratiques

Lahourcade

Fêtes locales

Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

19h Groupe de danse Basque Burgaintzi à la salle polyvalente.

18h30 Ouverture Lo Tira Cap Repas Salade fraicheur /Beefsteakade frites /Fromage et dessert

20h concert du groupe Les allumettes

22h Concert du groupe Just Imbibés .

Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn