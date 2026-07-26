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AGENDA · Lahourcade

Fêtes locales Lahourcade

vendredi 14 août 2026 · Lahourcade

Fêtes locales Lahourcade

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Ville
64150 Lahourcade
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lahourcade

Fêtes locales

Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

19h Groupe de danse Basque Burgaintzi à la salle polyvalente.
18h30 Ouverture Lo Tira Cap Repas Salade fraicheur /Beefsteakade frites /Fromage et dessert
20h concert du groupe Les allumettes
22h Concert du groupe Just Imbibés   .

Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn

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