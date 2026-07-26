AGENDA · Lahourcade
Fêtes locales Lahourcade
vendredi 14 août 2026 · Lahourcade
Informations pratiques
Lahourcade
Fêtes locales
Lahourcade Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
19h Groupe de danse Basque Burgaintzi à la salle polyvalente.
18h30 Ouverture Lo Tira Cap Repas Salade fraicheur /Beefsteakade frites /Fromage et dessert
20h concert du groupe Les allumettes
22h Concert du groupe Just Imbibés .
Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Lahourcade (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes locales Lo Tira Cap Lahourcade 13 août 2026