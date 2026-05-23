Lannecaube

Fêtes locales

Lannecaube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

10h marche. 12h repas des marcheurs. 20h soirée tapas (sur inscription). 23h bodega du comité. .

Lannecaube 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 56 04 25

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lannecaube a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran