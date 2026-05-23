Fêtes locales Lannecaube
Fêtes locales Lannecaube samedi 6 juin 2026.
Lannecaube
Fêtes locales
Lannecaube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
10h marche. 12h repas des marcheurs. 20h soirée tapas (sur inscription). 23h bodega du comité. .
Lannecaube 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 56 04 25
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Lannecaube a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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