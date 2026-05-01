Repas fermier, à la ferme aux escargots Ferme aux escargots Lannecaube

Lannecaube

Repas fermier, à la ferme aux escargots

Ferme aux escargots 1 chemin Soubirou Lannecaube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Partez à la découverte du monde fascinant des escargots lors d’une visite guidée de la ferme. Des parcs d’élevage aux secrets de leur mode de vie, profitez d’un moment convivial et authentique au cœur de la campagne béarnaise.

La visite se prolonge autour d’un savoureux repas fermier élaboré avec les produits de la ferme escargots cuisinés, poulet fermier accompagné de légumes de saison, fromage, dessert, café et vin d’Anjou en présence du vigneron (ou jus de fruits).

Un rendez-vous gourmand et chaleureux à partager en famille ou entre amis !

Réservation obligatoire avant le 22 mai. .

Ferme aux escargots 1 chemin Soubirou Lannecaube 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 59 francis.routis-cabe@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas fermier, à la ferme aux escargots

L’événement Repas fermier, à la ferme aux escargots Lannecaube a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran