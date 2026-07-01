AGENDA · Lucarré
Fêtes locales Lucarré
samedi 18 juillet 2026 · Lucarré
Informations pratiques
Lucarré
Fêtes locales
Salle des fêtes Lucarré Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Apéritif et repas (sur inscription avant le 15 juillet) animé par Super Cochon , puis suivi du bal animé par le podium LA CASTAGNE. .
Salle des fêtes Lucarré 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 19 55
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Lucarré a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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