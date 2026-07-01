Informations pratiques

Lucarré

Fêtes locales

Salle des fêtes Lucarré Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Apéritif et repas (sur inscription avant le 15 juillet) animé par Super Cochon , puis suivi du bal animé par le podium LA CASTAGNE. .

Salle des fêtes Lucarré 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 19 55

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lucarré a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran