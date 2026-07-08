Informations pratiques

Monein

Fêtes locales

Halles de Monein Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

15H00 Les incontournables Vachettes avec la Ganaderia Deyris, rendez-vous au stade de rugby.

22H30 Grand bal animé par Le Mix Spécial Feria .

Halles de Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 06 comitefetesmonein@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Monein a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn