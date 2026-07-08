AGENDA · Monein
Fêtes locales Monein
samedi 1 août 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Fêtes locales
Halles de Monein Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
15H00 Les incontournables Vachettes avec la Ganaderia Deyris, rendez-vous au stade de rugby.
22H30 Grand bal animé par Le Mix Spécial Feria .
Halles de Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 06 comitefetesmonein@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Monein a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn
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